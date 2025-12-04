У Зеленського відповіли, чи можуть США припинити продаж зброї Україні

ЗМІ повідомляли, що США буцімто припинили постачання деяких видів зброї для України. Насправді ситуація дещо інша.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що закупівля зброї продовжується. Переговори про збільшення обсягу також тривають. А програма PURL – працює.

Яка ситуація з продажем зброї для України?

Як наголосив Подоляк, також є різні формати постачання зброї для України. Хтось робить це через національні пакети; хтось через інвестиції; а хтось – через програму PURL. Та ж Італія послідовно підтримує нашу державу. Кожна країна сама обирає, як саме співпрацювати з Україною.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що призупинила участь у програмі озброєння для України PURL. При цьому за день до того вони оголосили новий пакет допомоги для України.

Інформація про припинення продажу зброї від США є досить дивною. Вона явно здивує і американських зброярів, адже у такому випадку Штати добровільно відмовляться від дохідності та частки ринку. І з часом хтось займе їхнє місце.

Йдуть переговори. Якщо ж ми говоримо про публікації, то там є спекулятивні заяви. Україна активно працює з європейськими колегами в рамках тих чи інших програм. Пакети йдуть або через закупівлю через спільні фонди, або напряму від європейських та інших країн. Кожна країна визначає для себе ту чи іншу програму,

– сказав Подоляк.

Аби остаточно вирішити ситуацію із закупівлею зброї, потрібно юридично вирішити питання із замороженими російськими активами, яких є на 300 мільярдів доларів. Росія розпочала неспровоковану агресію проти нашої держави.

Є відповідні резолюції від Європарламенту, Єврокомісії, тому дія міжнародного права щодо Росії має бути зупинена. А будь-які позови з боку Росії щодо використання заморожених активів мають бути автоматично відхилені.

Постачання зброї для України: коротко