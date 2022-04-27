Подоляк відповів, чому Туреччина так активно працює над зустріччю Зеленського з Путіним

Туреччина намагається організувати переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому турецька сторона так зацікавлена у цих переговорах.

В ефірі єдиного телемарафону Подоляк розповів, що Туреччина дуже хоче миру Росії з Україною, оскільки опікується безпекою чорноморського регіону. Про це повідомляє 24 канал.

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Радник очільника ОП пояснив, що повномасштабна війна, яку Росія веде в Україні, завдала шкоди не лише Україні, а й знищила всі економічні перспективи чорноморського регіону.

Для Туреччини, безумовно, чим швидше закінчиться війна, тим краще з точки зору бізнесу, економіки й взагалі проливів (проток – 24 канал), за які відповідає турецька сторона,

– заявив Михайло Подоляк.

Ймовірна зустріч Путіна й Зеленського: що відомо

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба теж казав, що чим швидше Путін погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським, то тим більше шансів закінчити війну. Втім, у Кремлі немає чіткої позиції щодо зустрічі двох президентів.

Днями Володимир Зеленський чітко наголосив, що якщо росіяни знищать "Азовсталь" або організують псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, то Україна вийде з переговорів.

Нещодавно міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що днями, ймовірно, вдасться організувати зустріч Путіна та Зеленського в Туреччині. Принаймні турецька сторона дуже на це сподівається.

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