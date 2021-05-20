Європейська або американська концепція президентства, – Подоляк про Зеленського

Михайло Подоляк розповів, що у Володимира Зеленського – європейська або американська концепція президентства. Український лідер хоче бути вісником хороших новин для народу.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зізнався, що наразі президент став набагато жорсткішим. Зеленський вважає, що саме державний лідер має дати сигнал: країна змінюється, країна розвивається.
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У нього (Зеленського – 24 канал) європейська або американська концепція президентства. Він вважає, що президент має бути саме вісником добрих новин. Він хоче, щоб на вулицях були люди з посмішками, а не били один одному обличчя,
– заявив Подоляк.
За словами радника глави ОП, Зеленський є активним користувачем соціальних мереж. Усі новини він дізнається дуже швидко. Водночас український лідер не є прихильником популізму.
Подоляк розповів: якщо стається якесь трагедія, Зеленський негайно викликає посадовців і цікавиться, чому так трапилося, а також дає завдання врегулювати ситуацію.
Деталі від Подоляка
- Водночас для команди Зеленського є пастка. Державу будував анклавний олігархічний тип.
- "Купивши" собі частину Кабміну та частину парламенту, колись можна було розв'язувати свої питання.
- На функціональному рівні майже всюди фіксували недоопрацювання. Іноді ОП може просити аналітику щодо певного питання тут і зараз, однак ніхто не готовий її надати. Ніхто навіть не може відповісти, хто конкретно є винним у тій чи іншій ситуації.
- Президент не хоче публічно це обговорювати. На його думку, це демотивуватиме суспільство. Зеленський же прагне, щоб українське суспільство було вмотивованим.