Подоляк заявив, що пропагандисти несуть таку ж відповідальність за звірства, як і військові

Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, аніж військові РФ. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Подоляк закликав Москву знизити градус ворожнечі

Подоляк написав у твітері, що російська пропаганда роками ростила в медіа ненависть до України. Через це російські глядачі хочуть "чужої крові".

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Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові. Вони роками ростили в медіа ненависть до України. Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок,

– зазначив радник голови ОП.

Подоляк закликав Росію знизити градус ворожнечі, щоб довести готовність до продовження мирних переговорів.

"Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі", – резюмував він.

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