Подоляк жорстко відповів Мединському на цинічні заяви про центри ухвалення рішень

Голова переговорної групи від Росії Володимир Мединський заявив, що нібито його опоненти на переговорах залежні від Заходу. Проте Михайло Подоляк одразу дав вкрай жорстку відповідь.

При цьому, учасник переговорної делегації від України використав досить художній стиль. Однак у публікації він пояснив росіянину все досить доступно.

Зауважте Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк

Що саме написав Мединський

На думку російського політика, українська влада нібито має "обмежений суверенітет". Мовляв, українські переговорники самі це усвідомлюють, коли вони з ними спілкуються.

Вони хитро говорять: "У нас кілька центрів ухвалення рішень. Розумійте, як хочете". Ми розуміємо, що одним із центрів є західні друзі,

– сказав Мединський журналістам.

Проте все ж росіянин зробив неправильне припущення. Адже, ймовірно, мовилося про те, що Україною не керує якийсь диктатор.

Що відповів Подоляк

Радника голови офісу президента акцентував на тому, що в Росії дуже небагато центрів ухвалення рішень. Через це в них і проблеми.

Саме тому вони настільки "продумані", що явно ведуть декого на Голгофу. Чи це спеціальна змова еліт задля руйнування імперії? Карфаген має бути зруйнований, чи не так, пане Мединський?

– відрізав Подоляк.

Слід зауважити, що ця відповідь сподобалася далеко не всім підписникам політика. Дехто із них писав, що Голгофа – не дуже влучна метафора.

Чому згадку Голгофи вважають недоречною

Це назва пагорба на якому розіп'яли Ісуса Христа. Інша назва пагорбу – "Голгота". За описами, це місце було десь неподалік від Єрусалиму, проте точне місце невідоме.

Голгофа була згадана у всіх чотирьох канонічних Євангеліях. На думку користувачів твіттера, Подоляку не варто було згадувати святе місце та російського політика в одній публікації.

Інша публікація радника в цей день

Також Подоляк різко відреагував на заяви ватажків проросійських квазіреспублік Донбасу. Ті сказали, що нібито хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі.

Представник ОП нагадав, що десятки тисяч людей там були вбиті, а сотні тисяч містян втратили дім. Тому радше українські спецслужби випишуть "гарчі тури" кожному з цих кремлівських посіпак.

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