"Ви хочете бачити, як орда полізе на нас?": Подоляк емоційно звернувся до партнерів

Україна може дуже швидко приймати рішення у всьому, що стосується війни проти нашої держави. Водночас нашим партнерам буває важко, коли вони мають ухвалювати важливі перед цивілізацією та історією рішення.

Однак ці рішення передбачають, чи дозволить світ Росії й надалі так себе поводити та стати прикладом для інших тоталітарних країн у знищенні міжнародного права та права інших держав на суверенітет. Таку думку 24 Каналу озвучив радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Не треба боятися, просто стійте поруч і дайте зброю"

Він зазначив, що сьогодні такі суб'єкти як Сєргєй Лавров або Дмітрій Пєсков періодично виходять та говорять, мовляв, це НАТО продовжує ескалацію в Україні. Тож питання у тому, чи дозволить цивілізований світ й надалі їм брехати.

Так, ми маємо посадити цих суб'єктів на лаву підсудних, щоб там вони зрозуміли, що тут немає ніякого НАТО чи ескалації, а є – "ти, який привів сюди вбивць і вбиває людей на чужій території". Ми маємо закінчити з цим, адже у протилежному випадку це буде повторюватися.

Ми маємо правильно пояснювати нашим партнерам день за днем, що не треба боятись. Є переломні історичні моменти, коли треба (ухвалювати рішення – 24 Канал). Розумію, що до цього вам було страшно і сьогодні страшно. Однак Україна говорить: ми ухвалимо рішення, ми будемо воювати, а ви лише стійте поруч і дайте зброю,

– наголосив радник голови ОПУ.

Він підкреслив, що наша держава все розуміє і не говорить, що партнери мають заходити в Україну тощо. Втім, чим повільніше вони надають зброю, тим більше гине людей, які готові боротися за цінності цивілізованого світу.

Партнерам треба діяти

Подоляк наголосив, що українці не бояться Росію. Ба більше, наша держава неодноразово говорила партнерам: "Дайте зброю і ми їх знищимо".

Ми ж маємо право в рамках міжнародного права це зробити? Маємо! То дайте чим! Чи ви хочете подивитися, як ця вся орда полізе на нас? А потім, коли наші хлопці будуть стояти 10 проти 1000, ви будете говорити зі сльозами на очах: "Дивіться, які герої". Так давайте не будемо доводити до цього,

– сказав радник очільника ОП.

Він додав, що ця війна є сучасною та високотехнологічною. отже, якщо Україна отримає усе необхідне озброєння, то союзникам не треба буде "зі сльозами на очах дивитися як гинуть наші герої".

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Подоляк знищив сумніви Заходу щодо перемоги України

Нещодавно у Politico з'явилася стаття, у якій говорилося про те, що Пентагон не вірить здатність України повернути Крим. На думку Подоляка, у такий спосіб видання хоче показати західним суспільствам, що Україні потрібна конкретна, математично обґрунтована військова допомога під кожний етап війни.

Так, щоб наша держава ефективно проводила військові кампанії та деокуповувала території, то має отримати все необхідне тут і зараз, а не через рік – два. До того ж Україна розуміє спроможності Росії захищати окуповані території та буде планувати операції виходячи з цього розуміння та наявних даних.

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Крім того, тут є інформаційна складова. На початку і навіть в середині війни на Заході були певні сумніви щодо спроможності нашої держави вистояти у війні проти Росії.

Ба більше, кілька тижнів тому з'явився рейтинг армій, де військо країни-агресорки поставили в ТОП-3 як було раніше. Однак це дивно, оскільки сьогодні ми бачимо, що армія Росії – це шалена кількість артилерійської зброї, танків радянського типу і крилаті ракети, які вони запускають у цивільні приміщення

Дивно називати це високотехнологічною сучасною армією. Якщо вони мобілізують 20 мільйонів, це буде означати, що вони армія №1? Тоді ви кажіть – за кількісними параметрами. Тобто це армія, яка воює трупами своїх людей,

– відзначив радник голови ОПУ.

Він додав, що подекуди у європейських і американських елітах відповідні сумніви все ще мають місце. Отже, Україна має над цим питанням постійно працювати: наводити аргументи, надавати конкретику та пояснювати, чому Росія не є ефективною і її не треба боятися.