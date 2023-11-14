Здають нерви: пропутінський блогер напав на російське міноборони

Своїми діями на лінії зіткнення агресор намагається довести, що його військова потуга досі чогось варта. Однак реальні подробиці з війни змушують сумніватися в собі навіть вкрай запеклих пропагандистів.

24 Канал продовжує стежити за інформаційними кампаніями в країні-агресорці, аби краще розуміти настрої ворога. У добірці зі "сповідями" російських пропагандистів можна побачити, як посібники Кремля втомилися від тотальної брехні.

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В Росії виють на Шойгу

Пропутніський блогер Юрій Подоляка назвав контору Шойгу "боягузливою" після того, як у російському міноборони заявили, що за 2 дні відремонтують уражений корвет "Аскольд".

"Подібними заявами ви породжуєте велику проблему. Усі (російські – 24 Канал) офіцери закликають вас припинити брехати й говорити, що у нас усе чудово, доповідаючи "нагору". Тотальна брехня лише поглиблює проблеми, які лягають на плечі всього (російського) народу. Це відбувається тому, що вище керівництво Росії потім на основі цієї інформації прийматиме рішення, які не приноситимуть очікуваних результатів", – не добирав слів пропагандист.

Водночас цікаво, що раніше Подоляка був причетний до поширення найбільш незугарної російської пропаганди в стилі "Польща хоче захопити Захід України" та "регіони не слухають Київ". До 2014 року російський запроданець жив на території України, однак після першого спалаху війни виїхав на територію агресора. Станом на сьогодні на нього накладено санкції.

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Тепер же його риторика віддалено нагадує закиди Євгенія Пригожина до російського командування, що може свідчити про те, що одна із веж Кремля продовжує розхитувати човна, у якому сидить Шойгу.

Яку пропаганду намагається поширювати Кремль