Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, співзасновниця ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) вважає, що уряд країни міг би урізати розмір допомоги Україні. Метою є нібито заощадження коштів.

Вагенкнехт є однією з найзатятіших критиків допомоги Україні. Вона неодноразово закликала владу припинити постачати зброю та скасувати санкції проти Росії.

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Що заявила "подруга Путіна"

У Німеччині нещодавно знову спалахнули дискусії щодо проєкту бюджету на наступний рік. Політикиня Сара Вагенкнехт зробила заяву на тлі сумнівів щодо реалістичності поточного проєкту бюджету від урядової коаліції.

Ми могли б заощадити від 30 до 50 мільярдів євро наступного року, змінивши курс в Україні, імміграційну та енергетичну політику – шляхом мирних переговорів в Україні, значного скорочення кількості шукачів притулку та скасування закону про опалення,

– сказала вона.

Раніше Сара Вагенкнехт постійно апелювала до налагодження діалогу з Кремлем та підтримувала повернення Росії в систему архітектури безпеки Європи.

До слова, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони. Тому його країна має збільшити обсяги постачання відповідних систем.