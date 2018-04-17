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Подруга Мерайї Кері звинуватила співачку у домаганнях: деталі резонансного позову

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Мерайя Кері
Мерайя Кері / Фото з вільних джерел

Секс-скандали в Голлівуді стали звичним явищем. Однак деякі з них просто приголомшують. Так, екс-менеджер та подруга Мерайї Кері готує позов проти зірки, звинувачуючи її у домаганнях.

Про злочин заявила продюсер Стелла Булочников-Штольпер, повідомляє TMZ.

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Відомо, що екс-менеджер співачки має російське коріння, а в Голлівуді її часто називають "російським диктатором". Після тривалої співпраці з Мерайєю Кері жінка вирішила подати позов проти знаменитості. Стелла Булочников-Штольпер заявила, що її подруга та роботодавець постійно ходила перед нею оголеною. Окрім цього, за словами продюсера, співачка "вдавалась до сексуальних дій" на її очах.


Мерайя Кері та Стелла Булочников-Штольпер

Телепродюсер також розповіла, що Мерайя Кері несправедливо звільнила її, хоч зі Стеллою Булочников-Штольпер зірка уклала контракт на 3 роки. Відтак співачка буцімто заборгувала екс-працівниці чималу суму грошей, яку повинна була платити до закінчення дії документу.

За інформацією ЗМІ, головним аргументом позивача буде те, що Мерайя Кері начебто зловживає сильнодіючими препаратами та не приймає медикаменти від біполярного розладу. Наразі Стелла Булочников-Штольпер тільки оголосила про намір звернутись до суду, відтак дає шанс знаменитості залагодити конфлікт мирно.

Якщо цей пустопорожній та необґрунтований позов буде подано, ми захистимося від нього рішучо та успішно,
– прокоментував інцидент представник Мерайї Кері.

Зазначимо, що це не перше звинувачення у домаганнях, в якому фігурує Мерайя Кері. У 2017 році проти співачки подав позов охоронець, який працював у зірки. За його словами, Мерайя Кері ходила перед ним роздягнута або в прозорій білизні.

Хто така Мерайя Кері?
Знаменита американська поп-співачка, акторка та композитор. Мерайя Кері дебютувала у 1990-и роках та досі має чималу популярність. Співачка випустила 15 альбомів, а збірник пісень The Emancipation of Mimi відновив її рейтинг у хіт-парадах.

Теги: LifeStyle Музика Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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