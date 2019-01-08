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      Подруга Роналду похвалилася ідеальними формами в соцмережі: фото

      685 Читать новость на русском
      Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес
      Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

      Нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду відпочиває з сім'єю в Дубаї.

      Подруга футболіста Джорджина Родрігес показала розкішний будинок і свої ідеальні форми. Кріштіану – на задньому плані.

      Читайте також: Роналду встановив новий рекорд по кількості підписників в Іnstagram

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Buens ds

      Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

      Нагадаємо, що вже незабаром "Ювентус" вийде з відпустки і 12 січня команда зіграє проти "Болоньї" в Кубку Італії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Кріштіану Роналду Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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