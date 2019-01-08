Подруга Роналду похвалилася ідеальними формами в соцмережі: фото
Нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду відпочиває з сім'єю в Дубаї.
Подруга футболіста Джорджина Родрігес показала розкішний будинок і свої ідеальні форми. Кріштіану – на задньому плані.
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Нагадаємо, що вже незабаром "Ювентус" вийде з відпустки і 12 січня команда зіграє проти "Болоньї" в Кубку Італії.
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Джерело: 24 Канал
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