Подругу Путіна Ле Пен закидали яйцями посеред вулиці: момент потрапив на відео
Джерело:Le Parisien
Екскандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала північ країни. Втім, місцеві жителі зустріли її не зовсім так, як вона того б хотіла.
Подругу Путіна Ле Пен закидали яйцями на вулиці
Її противники вийшли на вулиці, почали ображати та закидали яйцями просто посеред вулиці. Інцидент трапився тоді, коли політикиня прибула на одне з транспортних підприємств у Бретані.
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Це сталося під час зустрічі політика з виборцями в центрі містечка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Окрім прихильників, на Ле Пен там чекали десятки протестувальників, які тримали "антилепенівські" плакати і скандували "Геть фашизм!". І це не все, її противники вирішили влаштувати "яєчну атаку". Цей курйозний момент потрапив на відео.
Так, на опублікованих кадрах лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання" посміхається і йде посеред натовпу вулицею, й несподівано в її голову полетіло яйце. Після цього вона нахилилася та миттєво прискорила крок, а охоронці підійшли до політикині ближче й почали її прикривати, доки та не зайшла до приміщення.
Цей інцидент прокоментував касир текстильного магазину "Zeeman", який розташований навпроти. За його словами, в момент "атаки" було чутно крик і емоційне лайливе звернення, щось на кшталт "Тр**ни свою матір, Марін!".
Дивіться момент "яєчної атаки" на Марін Ле Пен: відео
Що треба знати про Марін Ле Пен: коротко
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Марін Ле Пен від партії "Національне об'єднання" була конкуренткою Еммануеля Макрона у президентських перегонах у Франції, які відбулися у 2 тури – 10 та 24 квітня.
- Експерти зазначали, що перемога Марін Ле Пен зробила б Францію більш проросійською. Проте, попри усі старання Вододимиру Путіну не вдалося посадити свою соратницю у крісло президента Франції. Макрон здобув впевнену перемогу у другому турі виборів. А Марін Ле Пен публічно визнала свою поразку.
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Відомо, що раніше Ле Пен заперечувала окупацію Криму. Заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії". Тому їй заборонено в'їзд до України.
- Також вона виступала проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.
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