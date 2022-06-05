Подругу Путіна Ле Пен закидали яйцями посеред вулиці: момент потрапив на відео

Екскандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала північ країни. Втім, місцеві жителі зустріли її не зовсім так, як вона того б хотіла.

Подругу Путіна Ле Пен закидали яйцями на вулиці

Її противники вийшли на вулиці, почали ображати та закидали яйцями просто посеред вулиці. Інцидент трапився тоді, коли політикиня прибула на одне з транспортних підприємств у Бретані.

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Це сталося під час зустрічі політика з виборцями в центрі містечка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Окрім прихильників, на Ле Пен там чекали десятки протестувальників, які тримали "антилепенівські" плакати і скандували "Геть фашизм!". І це не все, її противники вирішили влаштувати "яєчну атаку". Цей курйозний момент потрапив на відео.

Так, на опублікованих кадрах лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання" посміхається і йде посеред натовпу вулицею, й несподівано в її голову полетіло яйце. Після цього вона нахилилася та миттєво прискорила крок, а охоронці підійшли до політикині ближче й почали її прикривати, доки та не зайшла до приміщення.

Цей інцидент прокоментував касир текстильного магазину "Zeeman", який розташований навпроти. За його словами, в момент "атаки" було чутно крик і емоційне лайливе звернення, щось на кшталт "Тр**ни свою матір, Марін!".

Дивіться момент "яєчної атаки" на Марін Ле Пен: відео

Що треба знати про Марін Ле Пен: коротко

Марін Ле Пен від партії "Національне об'єднання" була конкуренткою Еммануеля Макрона у президентських перегонах у Франції, які відбулися у 2 тури – 10 та 24 квітня.

Експерти зазначали, що перемога Марін Ле Пен зробила б Францію більш проросійською. Проте, попри усі старання Вододимиру Путіну не вдалося посадити свою соратницю у крісло президента Франції. Макрон здобув впевнену перемогу у другому турі виборів. А Марін Ле Пен публічно визнала свою поразку.

Відомо, що раніше Ле Пен заперечувала окупацію Криму. Заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії". Тому їй заборонено в'їзд до України.

Також вона виступала проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.

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