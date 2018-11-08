Подушка для вагітних: у чому перевага

Більшість вагітних жінок скаржаться на проблеми зі сном. Особливо гостро така проблема дається чути у третьому триместрі.

На животі під час вагітності не бажано лежати, але сон на спині погіршує кровообіг, утруднює дихання, може з’явитися біль у хребті, передає Vona.

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Через це може підвищитися тиск та й дискомфорт негативно впливатите на якість сну. Аби жінка, яка чекає на малюка, добре спала, використовують спеціальні подушки для комфорту вагітної.

Особливістю такої подушки є її незвичайна форма – вона підтримує голову і регулює кровообіг в ногах, а її ергономічна форма дозволяє жінці підтримувати оптимальне положення живота під час сну. Це допомагає зменшити тиск на кровоносні судини.

Також такі подушки стануть в пригоді після народження малюка – вони допомагають зручно організувати лежання дитини під час годівлі грудьми.

Подушка для вагітних допомагає зменшити тиск на кровоносні судини

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