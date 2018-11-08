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      Подушка для вагітних: у чому перевага

      216 Читать новость на русском
      Подушка для вагітних
      Подушка для вагітних / veneto.ua

      Більшість вагітних жінок скаржаться на проблеми зі сном. Особливо гостро така проблема дається чути у третьому триместрі.

      На животі під час вагітності не бажано лежати, але сон на спині погіршує кровообіг, утруднює дихання, може з’явитися біль у хребті, передає Vona

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      Через це може підвищитися тиск та й дискомфорт негативно впливатите на якість сну. Аби жінка, яка чекає на малюка, добре спала, використовують спеціальні подушки для комфорту вагітної.

      Особливістю такої подушки є її незвичайна форма – вона підтримує голову і регулює кровообіг в ногах, а її ергономічна форма дозволяє жінці підтримувати оптимальне положення живота під час сну. Це допомагає зменшити тиск на кровоносні судини.

      Також такі подушки стануть в пригоді після народження малюка – вони допомагають зручно організувати лежання дитини під час годівлі грудьми.

      Подушка для вагітних

      Подушка для вагітних допомагає зменшити тиск на кровоносні судини

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Поради Вагітність і пологи Діти
      Джерело: 24 Канал
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