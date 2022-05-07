Подвиги піхоти та дипломати Балтії у Києві: відеодайджест 72-го дня війни

Український народ та армія героїчно протистоять російським окупантам вже 72 дні. Ворог не припиняє наступу попри втрати, але не може досягнути запланованих цілей.

Героїчна боротьба України проти російських загарбників триває. Ворог зазнає великих втрат живої сили та техніки, але не збирається припиняти бойових дій та готовий намагатися втілити свої задуми аж до свого провалу.

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Дайджест 72-го дня війни

Генеральний штаб ЗСУ зібрав головні події 72-го дня війни проти російських окупантів. Нагородження героїв, звернення президента до народу та політиків Ісландії, візит глав МЗС Естонії, Литви та Латвії, чергові втрати ворога, атака наших героїв на Зміїний – цей день був багатим на важливі події.

Дайджест 72-го дня війни: відео Генштабу

Війна Росії проти України: коротко про головні події

ООН стурбована тим, що Україна не може експортувати близько 25 мільйонів тонн зерна. Якщо російські окупанти не розблокують порт Одеси, у світі може виникнути серйозна продовольча криза, одним із наслідків якої називають навіть голод.

В Каліфорнії відбувається пакування 155-міліметрових гаубиць для відправки в Україну. Окрім того, президент США Джо Байден анонсував черговий пакет військової допомоги для наших відважних воїнів.

На Півдні тривають активні бої з російськими окупантами. Ворог не йде в наступ та намагається втримати зайняті рубежі. Наші герої успішно атакують росіян та завдають їм нових втрат.

Миколаївська область опинилася під ракетним обстрілом російських окупантів. Загалом ворог випустив по території області 5 ракет, 1 з них нашим силам ППО вдалося збити.

МВС України попереджає громадян про те, о 9 травня може відбутися активізація російських диверсантів. Ворог може завдати нових ударів під час свого святкування. Українців просять бути пильними, дбати про свою безпеку, уникати великих скупчень людей та за жодних обставин не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

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