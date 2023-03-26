Над Києвом, Львовом та Одесою засяяла подвійна веселка: від фото перехоплює подих

Над українськими містами ввечері 26 березня засяяла подвійна веселка. Явищем могли помилуватись жителі Києва, Львова та Одеси.

У мережі користувачі діляться чарівними фото, передає 24 Канал. Наголошують, що веселка в небі – хороший знак.

До речі Туман, веселка і вражаючий схід сонця: у Києві помітили неймовірне рідкісне явище

Крім столиці, веселка завітала до Ірпеня та до інших міст на Київщині. Явище мало неймовірний вигляд.

Веселка над Києвом / Фото з телеграм-каналів:

Яскраві кольори виднілись і над небом Львова. Веселка перетинала різні райони міста. Крім того, дивовижний захід сонця був в Одесі. Після дощу також вийшла веселка, а небо набуло вогняного кольору.

Веселка над Львовом / Фото з телеграм-каналів:

Вражаючий захід сонця в Одесі: відео

Після веселки – похолодання

У понеділок, 27 березня, у багатьох регіонах України йтимуть дощі. Синоптики прогнозують похолодання, але несуттєве. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів.

Невеликий дощ прогнозують на Сході, але там буде найтепліше. На Заході та Півночі українцям сподіватися на суху погоду також не варто. До того ж можливий сильний вітер.

У Центрі та на Півдні України дощитиме, хоча буде дещо тепліше, ніж на Заході.