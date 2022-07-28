У кішки-мишки грати не треба, – Данілов застеріг політиків з подвійним громадянством

У публічному просторі фігурує інформація про позбавлення деяких українців громадянства. Коментуючи це, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг тих, хто приховує свої іноземні паспорти.

Олексій Данілов наголосив, що у сучасному світі майже неможливо щось приховати. Про це секретар РНБО заявив в етері загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.

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У деклараціях з'явиться нова графа

Олексій Данілов наголосив, що якби не було повномасштабної війни, то зараз політики б мали заповнювати декларації, де заплановане введення нової графи – наявність іншого громадянства.

Секретар РНБО підкреслив, що в цьому немає нічого страшного, адже за паспорт іншої держави в Україні не передбачені суворі покарання. Однак необхідно бути чесними з людьми і вони повинні знати про такі речі.

Якщо в когось є другий паспорт, якщо ти займаєшся політикою, якщо ти займаєшся громадською діяльністю, то ти просто має про це сказати, бо суспільство має знати. Це не потрібно приховувати, це ж не "розстрільна" стаття і за це не дають 15 років. Але грати з державою в кішки-мишки так само не потрібно,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що приховати нічого не можна, тому політики повинні бути відкритими – якщо в них є друге громадянство, люди про це повинні знати.

Президент позбавив громадянства кількох осіб

Народний депутат Сергій Власенко опублікував указ президента, у якому йдеться про позбавлення громадянства України 10 осіб. Цікаво, що такого указу наразі немає на сайті Володимира Зеленського. Утім, згодом інформацію про це підтвердив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Відповідно до документу, указом президента анулювано громадянство України в Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича, Геннадія Корбана та ще в кількох людей. 22 липня Корбан намагався повернутися в Україну, але прикордонники відібрали в нього паспорт.

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