Подвійне громадянство: до Ради невдовзі можуть внести законопроєкт
Джерело:"Радіо Свобода"
Закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитись через рік. Відповідний законопроєкт невдовзі можуть внести до Верховної Ради.
Над питанням подвійного громадянства працюють за дорученням президента. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
До теми Реалізуємо, – Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США подвійне громадянство
Готують законопроєкт
Єнін зазначив, що за межами держави перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах.
У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України,
– сказав чиновник.
Посадовець додав, що наші співвітчизники не повинні відмовлятись від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Також вони могли б набути українське громадянство.
Проблема подвійного громадянства в Україні: що відомо
- В Україні заборонене подвійне громадянство, однак ведуть розмови, аби його дозволити. Зокрема, таку обіцянку українській діаспорі в США дав президент Володимир Зеленський.
- Також 4 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства. Олексій Данілов говорив, що "ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з державами Євросоюзу та іншими "дружніми країнами".
- Проте всі розуміють, що про подвійне громадянство з Росією не може бути мови.