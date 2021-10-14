Подвійне громадянство: до Ради невдовзі можуть внести законопроєкт

Закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитись через рік. Відповідний законопроєкт невдовзі можуть внести до Верховної Ради.

Над питанням подвійного громадянства працюють за дорученням президента. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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Готують законопроєкт

Єнін зазначив, що за межами держави перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах.

У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України,

– сказав чиновник.

Посадовець додав, що наші співвітчизники не повинні відмовлятись від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Також вони могли б набути українське громадянство.

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