Багнюка, миші та активність артилерії: в ISW проаналізували, як погода впливає на бойові дії

Погіршення погодних умов сповільнює темп бойових дій на фронті, але не зупиняє їх повністю. До прикладу, сильний вітер і дощ стають на заваді застосування безпілотників, але артилерія продовжує працювати.

З початком зими Україна вступила в нову фазу війни, адже погода має суттєвий вплив на бойові дії. Втім, початок холодної пори року може й допомогти українським захисникам на деяких ділянках фронту.

Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Який вплив мають погодні умови на бойові дії

Аналітики Інститут вивчення війни наголосили, що погані погодні умови продовжують сповільнювати бойові дії як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів, але не зупиняє повністю.

До прикладу, на Бахмутському напрямку ворог активно використовує авіацію, попри сніг та сильний вітер. Негода також не впливає й на роботу ворожої артилерії на Сході. Проте через вітер і сильні дощі окупанти не могли використовувати безпілотники й артилерію на Запорізькому напрямку протягом останніх 2 днів.

В ISW також як доказ навели словам російського "воєнкора", який днями бідкався на погоду. Мовляв, російські військові можуть проводити повітряну розвідку поблизу Вербового у Запорізькій області, проте багнюка ускладнювала просування піхоти та колісної техніки. "Воєнкор" також заявляв, що попри погані погодні умови ЗСУ продовжували вести інтенсивний артилерійський вогонь.

Крім того, бідкався на погоду й колаборант Владімір Рогов. Так, він 2 грудня опублікував кадри, на яких видно багнюку на лінії зіткнення в Запорізькій області. Він заявив, що такі умови знерухомили колісну техніку. на опублікованих кадрах також видно й нашестя мишей на фронті. За словами зрадника, гризуни масово біжать в окопи, що вказує на холодні погодні умови.

Як морози ускладнюють роботу артилерії

На хід бойових дій впливають не лише дощі й багнюка, але й морози. Так, офіцери ЗСУ розповідають, що похолодання зменшує дальність роботи артилерії до 1 кілометра. Це відбувається через те, що порох у гаубиці підмерзає взимку.

Крім того, під час морозів артилерія стає значно менш маневреними. До прикладу, буксирувану гаубицю дуже складно буксирувати військовим, адже на новій позиції захисникам необхідно підкопати гармату, а під час морозів ґрунт замерзає й це також суттєво ускладнює ситуацію.