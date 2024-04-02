Погані пілоти чи неякісна зброя: чому Росія скидає авіабомби на свою територію

Вся зброя, яку має Росія – це західна технологічна школа, а не власне якісне виробництво. Однак зброї в росіян є багато та недооцінювати цей процес не можна.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що росіяни швидкими темпами втрачають своїх пілотів. А для підготовки нових професіоналів потрібні довгі роки.

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Проблеми зі зброєю

Сьогодні ми бачимо, як російські авіабомби відкріплюються та падають на територію Росії. Це свідчить про некомпетентність російських пілотів та неякісні авіабомби. За словами Черника, Росія ніколи не виробляла якісної зброї. Це величезний міф, що Радянський Союз мав щось неймовірно якісне. Радянський Союз виготовляв велетенську кількість усього, але це все виросло із західної технологічної школи.

"Ракетна програма – ні що інше, як продовження німецької програми Фау-1, Фау-2, а всі перші реактивні двигуни – це ніщо інше, як британські реактивні двигуни, які купив Радянський Союз і, до речі, розписався, що не буде використовувати їх у воєнній техніці, але деякі з них працюють ще до сьогоднішніх днів", – прокоментував військовий експерт.

Однак хоча росіяни не мають зброї, яка була б конкурентоспроможна, але її є дуже багато, це все ж зброя, яка вбиває та нищить. Недооцінювати цей процес не можна.

Нестача пілотів

Росіяни втрачають своїх пілотів доволі серйозно.

"Тільки за лютий щонайменше 10 пішли на "концерт до Кобзона". Для якісної підготовки пілота потрібні роки та ще раз роки", – зауважив Черник.

Деградація росіян

За словами військового експерта, росіяни переживають стратегічну інтелектуальну деградацію.

"Ця війна почалася, бо без нас імперія неможлива. Є маловідомий вислів Петра 1: "Бережіть народ малоросійський, бо це світоч народу російського". Ми були головними будівничими цієї недоімперії. Ця війна екзистенційна – або ми їх, або вони нас", – зазначив Черник.

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