Буде різке похолодання: в Києві комунальники працюватимуть в особливому режимі

Погода в Україні може погіршитись. Тому у Києві вживають всіх необхідних заходів, щоб уникнути незручностей через це.

У Києві 5 січня провели Раду оборони, де ухвалили низку важливих рішень для комфорту мешканців. Зокрема, там доручили управляючим компаніям запобігти замерзанню систем опалення в разі надзвичайної ситуації.

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Особливий режим роботи для комунальників

️Синоптики прогнозують у Києві різке похолодання. Через це житлово – експлуатаційні підприємства, управляючі компанії всіх форм власності, ОСББ та ЖБК мають підготуватися на випадок надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.

Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення,

– мовиться в повідомленні.

Організації, які займаються обслуговуванням житлових комплексів, мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів будинків, де розташовані мережі опалення.

Рада оборони також постановила терміново відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.

️Крім цього, 5 – 6 січня на дорогах столиці та області очікується ожеледиця. Через це можливі ускладнення на дорогах.

Погода в Україні 6 січня