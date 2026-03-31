Насувається негода: де випадуть дощі з мокрим снігом, і в яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою через циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти, подекуди будуть відчуті опади. Хоч у більшості областей буде тепло, проте місцями протягом дня буде прохолодніше.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Як зміниться погода?

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 31 березня по 1 квітня в Україні пройдуть помірні дощі, на території Карпат вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Подібні умови утримаються й протягом четверга, 2 квітня.

За даними синоптиків, тоді у більшості областей очікуються незначні опади, проте у західних областях – помірні. Вітер здебільшого рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, у денний час пригріє до 11 – 19 градусів тепла, прохолодніше буде у західній частині – там прогнозують всього від 5 до 10 градусів тепла.

На висотах відносно тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолодною з північних напрямків, що найвідчутніше буде в західних областях,

– пояснили синоптики.

