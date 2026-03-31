Насувається негода: де випадуть дощі з мокрим снігом, і в яких областях буде найхолодніше
- З 31 березня по 2 квітня в Україні очікуються помірні дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг.
- Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, вдень дещо тепліше.
Погода в Україні найближчими днями буде мінливою через циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти, подекуди будуть відчуті опади. Хоч у більшості областей буде тепло, проте місцями протягом дня буде прохолодніше.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Як зміниться погода?
Згідно з оприлюдненою інформацією, з 31 березня по 1 квітня в Україні пройдуть помірні дощі, на території Карпат вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Подібні умови утримаються й протягом четверга, 2 квітня.
За даними синоптиків, тоді у більшості областей очікуються незначні опади, проте у західних областях – помірні. Вітер здебільшого рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, у денний час пригріє до 11 – 19 градусів тепла, прохолодніше буде у західній частині – там прогнозують всього від 5 до 10 градусів тепла.
На висотах відносно тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолодною з північних напрямків, що найвідчутніше буде в західних областях,
– пояснили синоптики.
Що прогнозують синоптики на найближчий час?
Загалом найближчими днями збережеться тепла погода, проте атмосферні процеси змінюватимуться, небо частіше затягуватимуть хмари. Очікується збільшення кількості опадів, подекуди вони будуть інтенсивними.
До кінця березня у частині областей пройдуть дощі, обсяги залежатимуть від пори доби та регіону. Місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Також вказувало, що подекуди знизяться температури.
Вже на початку квітня на території України очікується похолодання через арктичне вторгнення зі Скандинавії. Ба більше, активний циклон принесе сильні дощі, грози та можливі опади у вигляді мокрого снігу.