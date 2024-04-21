Погіршення погоди вплине на інтенсивність атак ворога: у ЗСУ спрогнозували ситуацію
Під час наступу та штурмів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку росіяни залучають важку бронетехніку. Відтак, погіршення погодних умов теж матиме вплив на ситуацію на фронті.
Про це розповів офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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Погода сприяє тому, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти і важкі танки,
– сказав Олег Калашніков.
При цьому він зауважив, що ворог продовжують здійснювати штурмові дії піхотою і без підтримки бронетехніки. При такому "міксі", усе ж переважає бронетехніка. А також артилерія і керовані авіаційні бомби, які окупанти постійно скидають на лінію оборони захисників, а не лише на населені пункти, як було це раніше.
Росіяни ведуть повзучий наступ
Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".
"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, не можна. Це в них так званий повзучий наступ", – зазначив Калашніков.
Крім того, речник зауважив, що і Сили оборони "час від часу здійснюють контратакуючі дії".
"На тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Все досить нестабільно та нагадує гойдалки", – додав спікер.
Актуально про ситуацію на фронті
- За добу захисники відбили 32 атаки на Авдіївському напрямк та 28 атак на Бахмутському напрямку.
- Також утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ЗСУ просунулися на південь від Кремінної Луганської області.
- Натомість на Донеччині росіяни незначно просунулися біля Часового Яру і встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях Очеретиного, під Авдіївкою.