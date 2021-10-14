Погіршення ситуації на кордоні: МЗС Польщі викликало керівника посольства Білорусі

До Міністерства закордонних справ Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. Такі дії спричинила ситуація на кордоні між двома країнами.

Розмова стосувалася ситуації на польсько-білоруському кордоні, яка "постійно погіршується". Також мовилося про загрози та ризики, пов'язані з поведінкою Білорусі.

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"Також (розмова стосувалась – 24 канал) ситуації, що не дозволяє гуманітарному конвою, надісланому польською державою, потрапити до Білорусі", – зазначили у пресслужбі МЗС Польщі.

У Польщі вже заявили, що через наплив біженців на кордоні з Білоруссю планують побудувати там надійне загородження, на яке очікують витратити пів мільярда злотих.

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Ситуація на кордоні Білорусі: коротко