Погіршення ситуації на кордоні: МЗС Польщі викликало керівника посольства Білорусі
Джерело:пресслужба МЗС Польщі
До Міністерства закордонних справ Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. Такі дії спричинила ситуація на кордоні між двома країнами.
Розмова стосувалася ситуації на польсько-білоруському кордоні, яка "постійно погіршується". Також мовилося про загрози та ризики, пов'язані з поведінкою Білорусі.
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"Також (розмова стосувалась – 24 канал) ситуації, що не дозволяє гуманітарному конвою, надісланому польською державою, потрапити до Білорусі", – зазначили у пресслужбі МЗС Польщі.
У Польщі вже заявили, що через наплив біженців на кордоні з Білоруссю планують побудувати там надійне загородження, на яке очікують витратити пів мільярда злотих.
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Ситуація на кордоні Білорусі: коротко
- У травні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, мовляв, "Мінськ досі зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Проте після реакції світової спільноти на інцидент з літаком Ryanair – не робитиме цього.
- У зв'язку з міграційним тиском режиму Білорусі з 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі ввели надзвичайний стан. 1 жовтня його продовжили ще на 60 днів.
- 30 вересня у Польщі зафіксувала рекордний наплив нелегалів із Білорусі – 473 за добу. Загалом за вересень 2021 року спроб прорватися через кордон з Білорусі в Польщу було понад 6 тисяч.