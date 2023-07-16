Росії начхати на життя білорусів: у Білорусі по радіо закликали чинити опір поглинанню країни

У Білорусі на території Гомельської області по радіо транслювалося звернення. У ньому білорусів закликали не брати участь у загарбницькій війні Росії проти України та не дати країні-агресорці повністю поглинути їхню батьківщину.

У Білорусі водій записав чуже радіозвернення на відео. За попередньою інформацією, ролик був створений у Борщівці Гомельської області, що розташована за 15 кілометрів від держкордону України.

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Що сказали по радіо білорусам

У зверненні мовиться, що росіяни за допомогою провокацій та брехні намагаються залучити білорусів до своєї війни проти України, щоб разом з ними розділити відповідальність за власні воєнні злочини. Жителям Білорусі також пояснили, що Росія використовує територію їхньої держави задля ядерного шантажу усього світу. Окрім цього їм нагадали про передислокацію найманців Євгенія Пригожина з ПВК "Вагнера", які вчинили безліч злочинів та не поважають закони життя.

Ворог, який вбиває й гвалтує дітей, жінок та старих людей. Наносить ракетні, авіаційні та артилерійські удари по жилих районах та цивільній інфраструктурі. Треба готуватися до будь-яких викликів. Адже керівництву Росії начхати на життя росіян, а тим паче на життя білорусів та їхню свободу,

– наголошується у повідомленні.

Звернення закінчується словами, про незалежність. Жителям Білорусії нагадали, що вона можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися.

Звернення до жителів Білорусі: відео

Схожий випадок стався в Росії