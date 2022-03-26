Погляньте на наш Маріуполь – це те, що ми бачили в Алеппо, – Зеленський про звірства росіян

11 років тому російські загарбники почали знищувати Алеппо – стародавнє сирійське місто із багатою історією. Тепер вони так само стирають із лиця землі український Маріуполь.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на 20-му Дохійському форумі, який проходить у Катарі, повідомляє 24 канал. За його словами, якщо зло вчасно не зупинити, воно поширюватиметься, як вірус.

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Росія "повторює" Алеппо в Маріуполі

Це ми бачимо на прикладі дій Росії, яка 11 років тому знищила перлину Близького Сходу – місто Алеппо. Тоді путінські посіпаки жорстоко бомбили місто, а їхній соратник Асад Башар атакував людей хімічною зброєю. Війна перетворила Алеппо на руїни та братські могили.

Зараз Росія продовжує чинити такі ж воєнні злочини і в нашому Маріуполі, який поєднав багаті культури древніх греків, османів, кримських татар і козаків. Рашисти буквально зрівнюють українське місто із землею.

Погляньте на наш Маріуполь. Це те, що ми вже бачили в Алеппо. Руїни, біль, знищення людей,

– наголосив Зеленський.

У Маріуполі настала справжня катастрофа: там немає продуктів, води, ліків. Російська армія цілодобово бомбардує місто й при цьому не пропускає туди гуманітарну допомогу.

90% всіх будівель у Маріуполі зруйновані. Тисячі людей загинули. Але Росія не отримала за це жодного відчутного покарання від світу,

– описав жахи ситуації в Маріуполі президент.

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Президент також відзначив, що Україна – країна різноманітності, тому в нас завжди мирно співіснували різні етноси та релігії.

"У нашій країні понад мільйон мусульман. І російські ракети та бомби – це смерть і загроза усім нашим людям, їм у тому числі. Тільки в заблокованому російськими військами Маріуполі проживало близько 4 тисяч мусульман. Уже 3 тижні в маріупольській мечеті переховуються понад 80 людей. Серед них жінки, діти, люди поважного віку", – повідомив учасників Дохійського форуму Зеленський.

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