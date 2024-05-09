Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Україні на 10 травня

9 травня 2024, 15:58
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 травня буде теплою. У всіх областях прогнозують мінливу хмарність. Подекуди буде невеликий дощ.

Найтепліше буде в Криму та на Закарпатті, найхолодніше – на Сході України. 

Дивіться також Коли в Україні нарешті потеплішає

Якою буде погода в регіонах України 

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,
– заявили синоптики.  

За їхніми даними, вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Півдні країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. 

Температура повітря буде:

  • вночі 1 – 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0 – 3);
  • на Закарпатті та узбережжі морів 5 – 10 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів; 
  • на Півдні та південному заході країни 17 – 22 градуси;
  • в Карпатах 10 – 15 градусів. 

На Київщині також мінлива хмарність, без опадів. Там буде південно-західний вітер, 3 – 8 метрів за секунду. Температура по області вночі 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, вдень 14 – 19 градусів. 

У Києві вночі 3 – 5 градуси тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла. 

Якою буде погода в регіонах України 

  • Київ – +16...+18
  • Ужгород – +18...+20
  • Львів – +16...+18
  • Івано-Франківськ – +16...+18
  • Тернопіль – +16...+18
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +16...+18
  • Луцьк – +16...+18
  • Рівне – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Вінниця – +17...+19
  • Одеса – +19...+21
  • Миколаїв – +19...+21
  • Херсон – +19...+21
  • Сімферополь – +19...+21
  • Кропивницький – +17...+19
  • Черкаси – +17...+19
  • Чернігів – +16...+18
  • Суми – +16...+18
  • Полтава – +12...+14
  • Дніпро – +17...+19
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +15...+17
  • Луганськ – +15...+17
  • Харків – +15...+17

Погода на 10 травня / Фото Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська