Мокрий сніг, дощ, ожеледиця, а подекуди до +11: прогноз погоди на 11 грудня

Україну у середу, 11 грудня, очікує переважно зимова погода. У більшості областей прогнозують опади.

Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 11 грудня

Синоптики прогнозують, що у середу у південній та південно-східній частинах України вночі буде помірний, а вдень невеликий дощ.

Тут температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9, а у Криму навіть 6 – 11.

На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ; у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця,

– повідомляють в Укргідрометцентрі.

У цій частині України температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вітер буде переважно північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Яка буде погода у великих містах

Київ -1 – +1

Ужгород +2 – +4

Львів 0 – +2

Івано-Франківськ 0 – +2

Тернопіль -1 – +1

Чернівці 0 – +2

Хмельницький 0 – +2

Луцьк 0 – +2

Рівне 0 – +2

Житомир 0 – +2

Вінниця 0 – +2

Одеса +4 – +6

Миколаїв +5 – +7

Херсон +6 – +8

Сімферополь +8 – +10

Кропивницький +2 – +4

Черкаси +1 – +3

Чернігів 0 – +2

Суми 0 – +2

Полтава +1 – +3

Дніпро +5 – +7

Запоріжжя +6 – +8

Донецьк +4 – +6

Луганськ +3 – +5

Харків +2 – +4

Погода в Україні на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру