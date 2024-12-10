Мокрий сніг, дощ, ожеледиця, а подекуди до +11: прогноз погоди на 11 грудня

10 грудня 2024, 15:32
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Автор: Софія Рожик

Україну у середу, 11 грудня, очікує переважно зимова погода. У більшості областей прогнозують опади.

Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 11 грудня

Синоптики прогнозують, що у середу у південній та південно-східній частинах України вночі буде помірний, а вдень невеликий дощ.

Тут температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9, а у Криму навіть 6 – 11. 

На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ; у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця,
– повідомляють в Укргідрометцентрі.

У цій частині України температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. 

Вітер буде переважно північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Яка буде погода у великих містах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород +2 – +4
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ 0 – +2
  • Тернопіль -1 – +1
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький 0 – +2
  • Луцьк 0 – +2
  • Рівне 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +4 – +6
  • Миколаїв +5 – +7
  • Херсон +6 – +8
  • Сімферополь +8 – +10
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси +1 – +3
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми 0 – +2
  • Полтава +1 – +3
  • Дніпро +5 – +7
  • Запоріжжя +6 – +8
  • Донецьк +4 – +6
  • Луганськ +3 – +5
  • Харків +2 – +4 

Погода в Україні на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру