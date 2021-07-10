Прогноз погоди на 11 липня: в Україні – пекельна спека до +34 і грози
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують, що погода в Україні у неділю, 11 липня, буде спекотною. У більшості областей світитиме сонце, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині – грози.
Метеорологи повідомляють, що країна перебуватиме у гарячому повітрі, тому пожежна небезпека зростає. Варто відмовитися від усього, що потребуватиме вогнища, зокрема смаження шашликів.
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Якою буде погода в Україні
Попри опади у трьох регіонах температура повітря на Заході коливатиметься від +28 до +33 градусів. Найбільшої спеки варто очікувати у східних областях – +31...+34 градуси.
На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +31...+33 градуси. У південних регіонах 11 липня також без опадів. Там слід очікувати +31...+33 градуси.
У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +31...+33 градуси.
Послаблення спеки можливе з 18 – 19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку зі західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі,
– зауважила Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на 11 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +31...+33
Рівне – +31...+33
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +31...+33
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33