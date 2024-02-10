Де йтиме сніг, а в яких областях пригріє до +16: прогноз погоди на 11 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 11 лютого, буде хмарною. Йтиме дощ, а подекуди й мокрий сніг. Тож якщо плануєте виходити з дому, прихопіть з собою парасольку.
В яких областях чекати опадів цієї неділі, де пригріє до +16 градусів, пише 24 Канал. До речі, морозів, ймовірно, не буде ніде навіть вночі.
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Яка буде погода 11 лютого
На Півдні та в більшості центральних областей без істотних опадів. Тим часом на решті території України очікується невеличкий дощ, вночі на Півночі з мокрим снігом, на Сході – помірний мокрий сніг.
Окрім того, на більшій частині території вночі та вранці спостерігатиметься туман. Також у північних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7 – 9 градусів. Тільки на Сході та Північному Сході близько 0.
Вдень у північних та східних областях 3 – 8 тепла, на решті території 7 – 12, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11 – 16 тепла,
– зазначили синоптики.
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Температура в містах
- Київ – +1…+3
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +11…+13
- Івано-Франківськ – +12…+14
- Тернопіль – +10…+12
- Чернівці – +12…+14
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +9…+11
- Рівне – +9…+11
- Житомир – +6…+8
- Вінниця – +12…+14
- Одеса – +15…+17
- Миколаїв – +13…+14
- Херсон – +12…+14
- Сімферополь – +14…+16
- Кропивницький – +12…+14
- Черкаси – +10…+12
- Чернігів – +3…+5
- Суми – +3…+5
- Полтава – +5…+7
- Дніпро – +9…+11
- Запоріжжя – +11…+13
- Донецьк – +7…+9
- Луганськ – +1…+3
- Харків – +4...+6