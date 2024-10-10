Дощі та відчутне похолодання у деяких областях: якою буде погода 11 жовтня

Погода у п'ятницю, 11 жовтня, суттєво погіршиться. Частину областей накриють дощі, а температура повітря стане відчутно нижчою.

Уночі температура повітря місцями може опуститися усього до +8 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди на 11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, погода відчутно погіршиться. Так, на більшості території України буде мінлива хмарність, але у деяких областях дощитиме. Як прогнозують синоптики, вдень на Заході, Житомирській та Вінницькій області будуть опади. На решті території – сухо.

На Заході також відчутно стане холодніше, де стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19. В інших областях тепліше – +18...+23 градуси. Найтепліше буде на Півдні, де температура повітря вдень сягатиме +25 градусів.

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-східним з переходом у західних областях на північно-західний, але без сильних поривів – від 5 до 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 11 та 12 жовтня через рясні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метр, на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2 – 0,7 метри. Без загрози негативних наслідків.



Крім того, 11 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у містах України

Київ – +19...+21;

Ужгород – +14...+16,

Львів – +14...+16,

Івано-Франківськ – +15...+17,

Тернопіль – +15...+17,

Чернівці – +16...+18,

Хмельницький – +17...+19,

Луцьк – +14...+16,

Рівне – +15...+17,

Житомир – +19...+21,

Вінниця – +20...+22,

Одеса – +23...+25,

Миколаїв – +23...+25,

Херсон – +23...+25,

Сімферополь – +23...+25,

Кропивницький – +21...+23,

Черкаси – +20...+22,

Чернігів – +19...+21,

Суми – +20...+22,

Полтава – +20...+22,

Дніпро – +22...+24,

Запоріжжя – +23...+25,

Донецьк – +22...+24,

Луганськ – +21...+23,

Харків – +22...+24.



Прогноз погоди в Україні 11 жовтня / Карта Укргідрометцентру