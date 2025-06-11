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24 Канал Новини України Дощі, сильний вітер і лише подекуди спека до +26: прогноз погоди на 12 червня
11 червня, 15:52
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Дощі, сильний вітер і лише подекуди спека до +26: прогноз погоди на 12 червня

Софія Рожик

Четвер, 12 червня, буде для України знову прохолодним днем. Не минеться й без дощів.

Лише подекуди у південних та східних областях очікується спека до +26. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 12 червня

У четвер очікуються дощі та вітер.

Завтра у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань. В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури,
– розповіли синоптики.

Тож цього дня очікуються короткочасні дощі на більшості території України.

Без опадів буде лише вдень у західних, а також вночі у східних областях.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також можливі вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, окрім Закарпаття та сходу.

Температура вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а вдень 16 – 21.

Лише на півдні та південному сході України вночі прогнозують 13 – 18 градусів тепла, а вдень 21 – 26.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +18...+20
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +18...+20
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +18...+20
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон  +23...+25
  • Сімферополь +24...+26
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +18...+20
  • Чернігів +17...+19
  • Суми +17...+19
  • Полтава +18...+20
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +21...+23