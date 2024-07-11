Аномальна спека та де-не-де короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні продовжує панувати спека, показники зашкалюють. Лише у кількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі.
Так, стовпчики термометрів знову показуватимуть високі показники температури. До того ж на більшій частині території буде без опадів.
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Якою буде погода 12 липня
За даними Укргідрометцентру, у більшості областей суха спекотна погода. Температура вночі коливатиметься у межах 20 – 25 градусів. Водночас вдень прогнозують сильну спеку та південних областей.
Так, 35 – 39 градусів прогнозують у переважній кількості областей, а от жителів Одещини, Миколаївщини та Херсонщини місцями спіткає спека 40 – 41 градусів тепла.
У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура вночі там сягатиме 17 – 22, а вдень коливатиметься у межах 30 – 34. На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують вночі 15 – 20 градусів тепла, а вдень 20 – 25. Крім того, вітер буде рухатися здебільшого у східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ +31...+33,
- Ужгород +34...+36,
- Львів +31...+33,
- Івано-Франківськ +32...+34,
- Тернопіль +31...+33,
- Чернівці +32...+34,
- Хмельницький +31...+33,
- Луцьк +31...+33,
- Рівне +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Вінниця +36...+38,
- Одеса +34...+36,
- Миколаїв +37...+39,
- Херсон +37...+39,
- Сімферополь +36...+38,
- Кропивницький +35...+37,
- Черкаси +34...+36,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +34...+36,
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +35...+37,
- Донецьк +32...+34,
- Луганськ +30...+32,
- Харків +33...+35.