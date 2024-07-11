Аномальна спека та де-не-де короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 липня

11 липня 2024, 15:03
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні продовжує панувати спека, показники зашкалюють. Лише у кількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Так, стовпчики термометрів знову показуватимуть високі показники температури. До того ж на більшій частині території буде без опадів.

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Якою буде погода 12 липня

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей суха спекотна погода. Температура вночі коливатиметься у межах 20 – 25 градусів. Водночас вдень прогнозують сильну спеку та південних областей.

Так, 35 – 39 градусів прогнозують у переважній кількості областей, а от жителів Одещини, Миколаївщини та Херсонщини місцями спіткає спека 40 – 41 градусів тепла.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі там сягатиме 17 – 22, а вдень коливатиметься у межах 30 – 34. На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують вночі 15 – 20 градусів тепла, а вдень 20 – 25. Крім того, вітер буде рухатися здебільшого у східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Яка температура буде в обласних центрах

  • Київ +31...+33,
  • Ужгород +34...+36,
  • Львів +31...+33,
  • Івано-Франківськ +32...+34,
  • Тернопіль +31...+33,
  • Чернівці +32...+34,
  • Хмельницький +31...+33,
  • Луцьк +31...+33,
  • Рівне +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Вінниця +36...+38,
  • Одеса +34...+36,
  • Миколаїв +37...+39,
  • Херсон +37...+39,
  • Сімферополь +36...+38,
  • Кропивницький +35...+37,
  • Черкаси +34...+36,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +31...+33,
  • Полтава +34...+36,
  • Дніпро +35...+37,
  • Запоріжжя +35...+37,
  • Донецьк +32...+34,
  • Луганськ +30...+32,
  • Харків +33...+35.


Погода в Україні 12 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Маргарита Волошина