Укр Рус
24 Канал Новини України Сильні морози до -20 та невеликий сніг: прогноз погоди на 12 січня
11 січня, 15:41
3

Сильні морози до -20 та невеликий сніг: прогноз погоди на 12 січня

Софія Рожик

Зима продовжує панувати в Україні. У понеділок, 12 січня, буде морозно та подекуди очікують невеликий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Замети перевищують зріст людини: вражаючі кадри з автошляху на Прикарпатті 

Якою буде погода 12 січня?

У понеділок буде хмарно з проясненнями. 

У більшості західних та Вінницькій областях прогнозують невеликий сніг.

На решті території країни буде без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця,
– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде західний, північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Морозна погода ще утримуватиметься.

Так, у північній частині вночі прогнозують -15 – -20, а вдень -10 – -15.

У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі буде -6 – -11, а вдень -2 – -7.

На решті території нічна температура становитиме -12 – -17, денна -7 – -12.

Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?

  • Київ -15…-13

  • Ужгород -7…-5

  • Львів -8…-6

  • Івано-Франківськ -7…-5

  • Тернопіль -9…-7

  • Чернівці -7…-5

  • Хмельницький -10…-8

  • Луцьк -12…-10

  • Рівне -13…-11

  • Житомир -13…-11

  • Вінниця -11…-9

  • Одеса -4…-2

  • Миколаїв -5…-3

  • Херсон -7…-5

  • Сімферополь -3…-1

  • Кропивницький -10…-8

  • Черкаси -11…-9

  • Чернігів -13…-11

  • Суми -12…-10

  • Полтава -10…-8

  • Дніпро -10…-8

  • Запоріжжя -5…-3

  • Донецьк -10…-8

  • Луганськ -11…-9

  • Харків -11…-9

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини