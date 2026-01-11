Сильні морози до -20 та невеликий сніг: прогноз погоди на 12 січня

Зима продовжує панувати в Україні. У понеділок, 12 січня, буде морозно та подекуди очікують невеликий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 12 січня?

У понеділок буде хмарно з проясненнями.

У більшості західних та Вінницькій областях прогнозують невеликий сніг.

На решті території країни буде без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця,

– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде західний, північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Морозна погода ще утримуватиметься.

Так, у північній частині вночі прогнозують -15 – -20, а вдень -10 – -15.

У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі буде -6 – -11, а вдень -2 – -7.

На решті території нічна температура становитиме -12 – -17, денна -7 – -12.

Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?

Київ -15…-13

Ужгород -7…-5

Львів -8…-6

Івано-Франківськ -7…-5

Тернопіль -9…-7

Чернівці -7…-5

Хмельницький -10…-8

Луцьк -12…-10

Рівне -13…-11

Житомир -13…-11

Вінниця -11…-9

Одеса -4…-2

Миколаїв -5…-3

Херсон -7…-5

Сімферополь -3…-1

Кропивницький -10…-8

Черкаси -11…-9

Чернігів -13…-11

Суми -12…-10

Полтава -10…-8

Дніпро -10…-8

Запоріжжя -5…-3

Донецьк -10…-8

Луганськ -11…-9

Харків -11…-9

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / Карта Укргідрометцентру

