Прогноз погоди на 12 травня: в Україні буде сонячно, але деякі області накриють дощі

Погода в середу, 12 травня, буде холоднішою, ніж у попередні дні. У східних та південних областях дощитиме, натомість на Заході України та у Центрі буде сонячно.

У середу небо над Україною покриється хмарами, а стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться на кілька градусів.

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На заході країни температура повітря буде майже такою, як у попередні дні. У Чернівецькій області дощитиме, натомість на Закарпатті прогнозують справжнє літо – +23...+25 градусів. Найпрохолодніше буде на Житомирщині – всього +15...+17 градусів.

У центрі України буде дещо прохолодніше, у порівнянні з Заходом. Так, на Черкащині буде лише +14...+16 градусів. Зміниться погода й у південних областях – у Миколаївській, Херсонські областях та у Сімферополі буде +15...+17… градусів та дощитиме.

Справжній циклон вируватиме на сході та на півночі країни. Області накриють сильні дощі та шквальні вітри зі швидкістю до 15 – 24 метрів за секунду. Найпрохолодніше буде на Сумщині – +13...+15 градусів, дещо тепліше – на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, де стовпчики термометрів покажуть +15…+17 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, циклон у східних областях України "викручуватиметься проти годинникової стрілки, як він, зазвичай, і рухається".

Така синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12 травня періодичні дощі та місцями грози,

– написала Діденко.

Також вона додає, що в Україні похолоднішає та буде поривчастий, колючий, переважно північно-східний вітер.

У Києві також похолодає

Прогноз погоди у містах України на середу, 12 травня

Наталка Діденко прогнозує, що в Києві 12 травня знизиться температура повітря – вдень похолодає до +15…+16 градусів. У столиці протягом дня можливий дощ, але місцями та незначний. Також буде поривчастий вітер.

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +21...+23

Рівне – +19...+21

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +14...+16

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 12 травня / Дані Укргідрометцентру