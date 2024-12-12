Сніг, мороз та сильний вітер: прогноз погоди на 13 грудня
Україну у п'ятницю, 13 грудня, очікує зимова погода. У більшості областей утримуватиметься морозна погода та йтиме невеликий сніг.
Очікуються також пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 13 грудня
У п'ятницю буде хмарно з проясненнями.
Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг,
– кажуть синоптики.
На дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер цього дня буде північно-західний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду усюди, окрім західних областей.
Попередження про сильні пориви вітру / Фото Укргідрометцентру
Температура вночі буде 3 – 8 градусів морозу. Вдень термометри показуватимуть переважно 1 – 6 градусів нижче нуля. У південній частині та на Закарпатті буде близько 0.
На високогір'ї Карпат – вночі 5 – 10 градусів морозу, а вдень 2 – 7.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -4 – -2
- Ужгород -1 – +1
- Львів -3 – -1
- Івано-Франківськ -3 – -1
- Тернопіль -3 – -1
- Чернівці 0 – -2
- Хмельницький -4 – -2
- Луцьк 0 – -2
- Рівне -3 – -1
- Житомир -4 – -2
- Вінниця -4 – -2
- Одеса 0 – +2
- Миколаїв -1 – +1
- Херсон 0 – +2
- Сімферополь 0 – +2
- Кропивницький -4 – -2
- Черкаси -4 – -2
- Чернігів -4 – -2
- Суми -4 – -2
- Полтава -4 – -2
- Дніпро -4 – -2
- Запоріжжя -1 – +1
- Донецьк -5 – -3
- Луганськ -5 – -3
- Харків -4 – -2
Прогноз погоди на 13 грудня / Укргідрометцентр