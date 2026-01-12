Мороз до -20, невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
У вівторок, 13 січня, зима ще не відступить. По Україні прогнозуються сильні морози та невеликий сніг.
Яка погода буде 13 січня?
У вівторок буде хмарно з проясненнями.
Майже по всій територій України опадів не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише вдень у Карпатах і на Закарпатті.
У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця,
– наголошують синоптики.
Вітер цього дня буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Нічна температура переважно становитиме -15 – -20, денна – -8 – -13.
Лише на півдні, південному сході та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9 – -14, а вдень – -3 – -8.
У Криму буде тепліше: вночі -2 – -7, а вдень близько 0.
Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?
Київ -12…-10
Ужгород -6…-4
Львів -11…-9
Івано-Франківськ -6…-4
Тернопіль -11…-9
Чернівці -11…-9
Хмельницький -11…-9
Луцьк -11…-9
Рівне -11…-9
Житомир -11…-9
Вінниця -11…-9
Одеса -6…-4
Миколаїв -6…-4
Херсон -6…-4
Сімферополь -1…+1
Кропивницький -11…-9
Черкаси -11…-9
Чернігів -13…-11
Суми -11…-9
Полтава -11…-9
Дніпро -11…-9
Запоріжжя -6…-4
Донецьк -7…-5
Луганськ -9…-7
Харків -11…-9
Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
До кінця тижня, 18 січня, очікується зміна погоди з температурою від -22 °C до +2 °C. До середи можливі снігопади.
Сильних морозів до -30 градусів в Україні наразі не прогнозують.
Через погіршення погоди по областях школи перейшли на дистанційне навчання або продовжили канікули.