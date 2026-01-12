Укр Рус
Мороз до -20, невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
12 січня, 16:48
Мороз до -20, невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня

Софія Рожик

У вівторок, 13 січня, зима ще не відступить. По Україні прогнозуються сильні морози та невеликий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 13 січня?

У вівторок буде хмарно з проясненнями. 

Майже по всій територій України опадів не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише вдень у Карпатах і на Закарпатті.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця,
– наголошують синоптики.

Вітер цього дня буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура переважно становитиме -15 – -20, денна – -8 – -13.

Лише на півдні, південному сході та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9 – -14, а вдень –  -3 – -8.

У Криму буде тепліше: вночі -2 – -7, а вдень близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?

  • Київ -12…-10

  • Ужгород -6…-4

  • Львів -11…-9

  • Івано-Франківськ -6…-4

  • Тернопіль -11…-9

  • Чернівці -11…-9

  • Хмельницький -11…-9

  • Луцьк -11…-9

  • Рівне -11…-9

  • Житомир -11…-9

  • Вінниця -11…-9

  • Одеса -6…-4

  • Миколаїв -6…-4

  • Херсон -6…-4

  • Сімферополь -1…+1

  • Кропивницький -11…-9

  • Черкаси -11…-9

  • Чернігів -13…-11

  • Суми -11…-9

  • Полтава -11…-9

  • Дніпро -11…-9

  • Запоріжжя -6…-4

  • Донецьк -7…-5

  • Луганськ -9…-7

  • Харків -11…-9

Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру

