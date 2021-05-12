Прогноз погоди на 13 травня: одну частину України охоплять грози, іншу – потепління

Погода в четвер, 13 травня, буде теплою. Температура повітря у регіонах не опускатиметься нижче, ніж +17 градусів. Попри це, західні області накриють дощі та грози.

На Заході дощі з грозами прогнозують вдень, вночі істотних опадів не буде. Однак, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, ввечері дощі можуть дотягнутись до Вінниччини та Житомирщини.

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На Сході та Півдні потеплішає

На тлі опадів температура повітря на Заході триматиметься на рівні +16...+19 градусів.

триматиметься на рівні +16...+19 градусів. Натомість на Сході та Півдні нарешті стане тепліше. Наприклад, у Херсонській області стовпчики термометрів сягатимуть +21...+23 градусів.

нарешті стане тепліше. Наприклад, у Херсонській області стовпчики термометрів сягатимуть +21...+23 градусів. Так само буде у Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

У Центрі та на Півночі – дещо холодніше – +16...+18.

Діденко зауважила, що на Сході вітер південних напрямків стихне, проте посилиться на Заході та Півночі.

Яка погода буде у Києві

У столиці опадів чекати не варто. Загалом буде сонячно, адже у Києві обіцяють +16...+18 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 13 травня

Синоптикиня Діденко наголосила, що надалі в Україні ще теплішатиме, але без опадів. На Сході вже цього тижня може бути до +30 градусів.

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 13 травня / Фото Укргідрометцентру