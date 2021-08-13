Прогноз погоди на 14 серпня: в Україні буде дуже сонячно та спекотно
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні в суботу 14 серпня буде спекотною. Майже у всіх регіонах яскраво світитиме сонце. Лише на Сході та у деяких областях Півдня можливі дощі з грозами.
Загалом температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів. Значно потеплішає на Заході – стовпчики термометрів піднімуться вище, ніж днями раніше. Переважно буде +26...+28.
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На Півночі, Півдні та у Центрі прогнозують таку ж ситуацію. Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду.
Тому Діденко закликала не проґавити таких хороших серпневих днів.
Де будуть грози
Опади будуть лише у деяких північних та східних областях. Дощитиме і вдень, і вночі. Крім того, попереджають про грози в деяких регіонах:
- Донецька область,
- Луганська,
- Запорізька,
- Крим.
Яка погода буде у Києві
У столиці субота пройде з комфортною, теплою температурою. Обіцяють +26...+28. Ба більше, погода у Києві також буде сонячною та сухою.
Погода в містах України на 14 серпня
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28
Погода в Україні 14 серпня / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
На Маковія в Україні буде чудова погода.
Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24+29.
Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду. Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.
15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26+31 градус. Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях.
У Києві на Маковія передбачається сонячна погода з температурою повітря +27, +28 градусів. Сиди собі в прибраній хаті чи квартирі, їж шулики, гуляй на розкішному повітрі.