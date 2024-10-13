Мокрий сніг, дощі та вітер: якою буде погода 14 жовтня

Погода у понеділок, 14 жовтня, буде хмарною, з дощами та поривами вітру. У Карпатах вже очікується мокрий сніг.

Уночі місцями стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 градусу морозу. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 14 жовтня

У понеділок, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Опади накриють майже всі області. Так, уночі дощитиме майже на всій території України, окрім Півдня. Удень дощитиме й у Волинській, Рівненській, північних та східних областях. На решті території – без опадів.

У Картах вже справжня зима, адже на високогір'ї очікується мокрий сніг уночі та до -1 градусу морозу. Вдень – без опадів.

Погода також буде й вітряною. Так, синоптики прогнозують західний вітер, 7 – 12 метрів за секунду. У східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях можуть бути пориви вітру – від 15 до 20 метрів за секунду. Через це в областях оголосили штормове попередження.



Штормове попередження 14 жовтня / Карта Укргідрометцентр

Уночі 14 жовтня заморозки не прогнозуються. Температура вночі сягатиме +3…+8 градусів, а вдень – від +8 до +13. Тепліше буде на Півдні, де прогнозують до +19 градусів.

Зверніть увагу! У Харківській області 14 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у містах України

Київ – +10...+12;

Ужгород – +11...+13;

Львів – +10...+12;

Івано-Франківськ – +11...+13;

Тернопіль – +9...+11;

Чернівці – +11...+13;

Хмельницький – +9...+11;

Луцьк – +9...+11;

Рівне – +9...+11;

Житомир – +9...+11;

Вінниця – +11...+13;

Одеса – +16...+18;

Миколаїв – +15...+17;

Херсон – +17...+19;

Сімферополь – +17...+19;

Кропивницький – +11...+13;

Черкаси – +10...+12;

Чернігів – +10...+12;

Суми – +10...+12;

Полтава – +10...+12;

Дніпро – +11...+13;

Запоріжжя – +15...+17;

Донецьк – +13...+15;

Луганськ – +8...+10;

Харків – +10...+12.



Погода в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру