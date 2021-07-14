Прогноз погоди на 15 липня: в Україні буде гаряче, хоч прийдуть і грози
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 15 липня, й далі буде дуже спекотною. Температура повітря сягатиме +33...+35 градусів. Щоправда, на Заході можливі дощі з грозами.
У більшості регіонів буде сонячно та сухо. Найспекотнішу погоду прогнозують на Сході.
До речі Температура прогріється під +40: в Україну йде пекельна спека
Спека ще не відступає
Найвища температура буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині – до +35. У більшості інших областей – +32...+34. Лише на Закарпатті стовпчики термометрів можуть опуститись до +29.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що Україна зараз – одна з найгарячіших у Європі. Вітер буде слабкий – 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві теж обіцяють спеку – +31...+33. День у столиці видасться сухим та сонячним.
Будуть і грози
Діденко розповіла, що серйозних дощів у четвер в Україні не буде через антициклон. Однак в деяких областях є ймовірність локальних злив:
- Волинська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 15 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +32...+34
Івано-Франківськ –+32...+34
Тернопіль – +32...+34
Чернівці – +32...+34
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +32...+34
Рівне – +32...+34
Житомир – +32...+34
Вінниця – +32...+34
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +32...+34
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +31...+33
Погода в Україні 15 липня / Фото Укргідрометцентру