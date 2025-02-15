Сніг по всій Україні, ожеледиця і мороз: прогноз погоди на 15 лютого

Погода у суботу, 15 лютого, в Україні буде морозною. У всіх областях йтиме сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дізнайтеся також Коли в Україні вдарять морози до -20 градусів

Погода на 15 лютого

У неділю буде хмарно. Протягом доби в західних, північних і Вінницькій областях -3 – -8 градусів. Тим часом на решті території від -4 до +1 градуса. Вночі у Карпатах -8 – -13, вдень у Криму та Приазов'ї +2 – +7 градусів.

У південних, східних, вночі й у центральних та більшості північних областей помірний сніг, на Півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг,

– зазначили синоптики.

Також попередили, що на дорогах ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Зверніть увагу Якою буде погода навесні 2025: прогноз на березень, квітень і травень

Погода на 15 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах