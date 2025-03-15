Дощі з мокрим снігом та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 16 березня

Погода в Україні у неділю, 16 березня, буде хмарною. Для частини областей синоптики прогнозують дощі, подекуди – з мокрим снігом. Місцями на дорогах може бути ожеледиця.

Також температура повітря знизиться у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Коли похолодає аж до морозів і чи будуть сильні снігопади: інтерв'ю про погоду в Україні

Якою буде погода 15 березня

Уночі на території України очікується дощ, за винятком південних та південно-східних областей, на півночі та заході країни опади будуть з мокрим снігом. Вдень дощ прогнозують у південно-західних, центральних та більшості східних областей. В Карпатах буде мокрий сніг.

Істотних опадів в інших регіонах не очікують. Водночас вночі в західних та північних областях місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. У неділю, за даними синоптиків, вітер рухатиметься у північно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у Волинській та Рівненській областях очікують до 5 градусів морозу. Вдень синоптики обіцяють від 3 до 8 градусів тепла.

На решті територій вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, на крайньому півдні стовпчики термометра зростуть до 12 градусів тепла, вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни від 15 до 20 градусів тепла.

Температура у великих містах

Київ +5…+7;

Ужгород +5…+7;

Львів +4…+6;

Івано-Франківськ +4…+6;

Тернопіль +4…+6;

Чернівці +4…+6;

Хмельницький +4…+6;

Луцьк +3…+5;

Рівне +3…+5;

Житомир +4…+6;

Вінниця +5…+7;

Одеса +16…+18;

Миколаїв +15…+17;

Херсон +16…+18;

Сімферополь +17…+19;

Кропивницький +10…+12;

Черкаси +5…+7;

Чернігів +5…+7;

Суми +4…+6;

Полтава +9…+11;

Дніпро +10…+12;

Запоріжжя +17…+19;

Донецьк +16…+18;

Луганськ +13…+15;

Харків +15…+17.



Прогноз погоди на 16 березня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше застерігали, що 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях навіть із переходом у сніг. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.