Прогноз погоди на 16 липня: в Україні – пекельна спека до +37 і дощ
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують неймовірну спеку в Україні у п'ятницю, 16 липня. Водночас можливі локальні дощі в західних, північних, східних областях і на Житомирщині.
Проте, масштабних опадів поки не видно. Натомість протягом дня очікується до +30...+35 градусів, а місцями до +33...+37 градусів.
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Якою буде погода в Україні
Попри опади температура повітря на Заході коливатиметься від +30 до +34 градусів. Дзеркальної погоди варто очікувати й у східних регіонах – +30 до +34 градусів.
У північних областях синоптики прогнозують сонце та дощ. Позначки на термометрах покажуть +31...+34 градуси. На Півдні 16 липня буде сухо, там слід очікувати +30...+34 градуси.
У Києві прогнозують тепло та невеликі опади. Вдень температура підніметься до +32...+34 градусів.
Послаблення спеки в Україні
Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що послаблення спеки в Україні варто очікувати з 20 липня.
16 липня очікується протягом дня +30...+35 градусів, місцями +33…+37 градусів. Послаблення спеки прийде в Україну 20 липня,
– зазначила метеорологиня.
Прогноз погоди у містах України на 16 липня
Ужгород – +32...+34
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +32...+34
Тернопіль – +32...+34
Чернівці – +32...+34
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +31...+33
Рівне – +31...+33
Житомир – +32...+34
Вінниця – +32...+34
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +32...+34
Суми – +32...+34
Полтава – +31...+33
Дніпро – +33...+35
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +32...+34