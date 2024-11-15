Нічний мороз та подекуди мокрий сніг з дощем: прогноз погоди на 16 листопада

Субота, 16 листопада, в Україні мине майже без опадів. Водночас деяким областям варто очікувати мокрий сніг та дощ.

Також вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Сніг в Україні: чи утвориться сталий покрив уже в листопаді

Погода в Україні 16 листопада

16 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості областях буде сухо. Лише на сході та південному сході країни вночі місцями прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман,

– додають синоптики.

Вітер цього дня буде північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а у Криму – 1 – 6 вище нуля.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +3...+5

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +6...+8

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +7...+9

Миколаїв +7...+9

Херсон +6...+8

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +5...+7

Черкаси +4...+6

Чернігів +5...+7

Суми +5...+7

Полтава +4...+6

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / Карта Укргідрометцентру