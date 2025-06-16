16 червня, 15:48
До +28, дощі, а місцями грози: прогноз погоди на 17 червня
В Україні у вівторок, 17 червня, очікується мінлива хмарність. В низці областей синоптики прогнозують невеликі опади, а місцями грози.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 17 червня
Синоптики прогнозують вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Проте на решті території опади не очікуються.
Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі 12 – 17 градусів тепла; вдень від 23 до 28 градусів, у західних та північних областях 20 – 25 градусів тепла,
– повідомляють синоптики.
Яка буде температура у великих містах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +26...+28;
- Миколаїв +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +22...+24;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +25...+27;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +24...+26.
Прогноз погоди в Україні на 17 червня / Карта Укргідрометцентру