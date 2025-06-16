До +28, дощі, а місцями грози: прогноз погоди на 17 червня

В Україні у вівторок, 17 червня, очікується мінлива хмарність. В низці областей синоптики прогнозують невеликі опади, а місцями грози.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 17 червня

Синоптики прогнозують вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Проте на решті території опади не очікуються.

Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 12 – 17 градусів тепла; вдень від 23 до 28 градусів, у західних та північних областях 20 – 25 градусів тепла,

– повідомляють синоптики.

Яка буде температура у великих містах

Київ +22...+24;

Ужгород +22...+24;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +21...+23;

Рівне +22...+24;

Житомир +21...+23;

Вінниця +24...+26;

Одеса +26...+28;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +26...+28;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +23...+25;

Суми +22...+24;

Полтава +24...+26;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +24...+26;

Харків +24...+26.



Прогноз погоди в Україні на 17 червня / Карта Укргідрометцентру