Литиме як з відра, місцями – з грозами: прогноз погоди на 17 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок, 17 червня, знову буде дощовою. Місцями литиме як з відра, а також спостерігатимуться короткочасні грози.
Водночас температура повітря буде теплою. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть +29 градусів.
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Якою буде погода 17 червня
Як повідомляють синоптики, вдень буде хмарно з проясненнями. Так, на всій території України спостерігатимуться помірні дощі, подекуди з грозами. Особливо литиме у північно-східній частині країни. Вночі ж у більшості західних, а також у Вінницькій областях – без опадів.
Попри рясні опади, погода буд теплою. Так, стовпчики термометрів підіймуться до +21...+26 градусів, а на Півдні – до +29. Вночі температура сягатиму +13...+18 градусів, одна дещо прохолодніше буде на Заході – від +10 до + 15 градусів.
Вітер буде північно-західний, а на Півдні й Сході України – південно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на Київщині
В Києві та області також литиме. Так, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасними дощами, місцями – з грозами. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Уночі в Київській області буде +13...+18 градусів, а вдень – від +21 до +26. У Києві вночі буде тепліше – +16...+18 градусів, а вдень очікується від +23 до +27 тепла.
Температура в містах України
- Київ +23...+25;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +26...+28;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +26...+28;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +23...+25.
Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру
Коли припиняться дощі
Як прогнозують синоптики, вже у вівторок, 18 червня, опадів значно поменшає. Дощитиме лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Полтавщині.
Вже з 19 червня опадів не прогнозується, а сонячна погода повернеться в усі області. До слова, з середи також стане й спекотніше. Стовпчики термометрів підіймуться до +31 градусів майже по всій країні.