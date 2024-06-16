Погода у понеділок, 17 червня, знову буде дощовою. Місцями литиме як з відра, а також спостерігатимуться короткочасні грози.

Водночас температура повітря буде теплою. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть +29 градусів.

Цікаво Чи буде різке потепління найближчими днями

Якою буде погода 17 червня

Як повідомляють синоптики, вдень буде хмарно з проясненнями. Так, на всій території України спостерігатимуться помірні дощі, подекуди з грозами. Особливо литиме у північно-східній частині країни. Вночі ж у більшості західних, а також у Вінницькій областях – без опадів.

Попри рясні опади, погода буд теплою. Так, стовпчики термометрів підіймуться до +21...+26 градусів, а на Півдні – до +29. Вночі температура сягатиму +13...+18 градусів, одна дещо прохолодніше буде на Заході – від +10 до + 15 градусів.

Вітер буде північно-західний, а на Півдні й Сході України – південно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на Київщині

В Києві та області також литиме. Так, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасними дощами, місцями – з грозами. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі в Київській області буде +13...+18 градусів, а вдень – від +21 до +26. У Києві вночі буде тепліше – +16...+18 градусів, а вдень очікується від +23 до +27 тепла.

Температура в містах України

Київ +23...+25;

Ужгород +24...+26;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +24...+26;

Одеса +26...+28;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +26...+28;

Сімферополь +26...+28;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +21...+23;

Суми +21...+23;

Полтава +23...+25;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +24...+26;

Харків +23...+25.



Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру

Коли припиняться дощі

Як прогнозують синоптики, вже у вівторок, 18 червня, опадів значно поменшає. Дощитиме лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Полтавщині.

Вже з 19 червня опадів не прогнозується, а сонячна погода повернеться в усі області. До слова, з середи також стане й спекотніше. Стовпчики термометрів підіймуться до +31 градусів майже по всій країні.