Сильний вітер, сніг і ожеледиця для частини областей: прогноз погоди в Україні на 18 грудня
Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики обіцяють для деяких регіонів мокрий сніг та дощі, водночас у частині областей опадів не прогнозують.
У порівнянні з попередніми днями відчується похолодання. Також місцями очікується сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди в Україні на 18 грудня
За даними Укргідрометцентру, у східних, північно-східних, вночі та в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті територій обіцяють без опадів. На сході, північному сході країни та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер буде рухатися здебільшого у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Втім, синоптики застерігають, що на території більшості областей вночі й вдень на Лівобережжі місцями будуть сильні пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура на заході та півдні країни вночі сягатиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень, як повідомляють синоптики, буде значно тепліше – 4 – 9 градусів тепла. Водночас на іншій території вночі обіцяють від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла.
Зверніть увагу! У зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у середу, 18 грудня, зберігається значна сніголавинна небезпека, оголошено 3 рівень небезпеки.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4
- Ужгород +4...+6
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +3...+5
- Вінниця +3...+5
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +2...+4
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава 0...+2
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +1...+3
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / Карта Укргідрометцентру