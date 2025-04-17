Тепло і сонячно, але місцями будуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 18 квітня

У п'ятницю, 18 квітня, на більшості території України буде тепло, сухо та сонячно. Однак в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 18 квітня

У п'ятницю, 18 квітня, в Україні зберігатиметься тепла і сонячна погода. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території України буде сухо і без опадів.

Загалом, у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла погоду. Навіть південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду, не відчуватиметься прохолодним. За прогнозами синоптиків, лише на узбережжі морів максимальна температура буде дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні.

Так, вдень пригріє до +24 градусів. Уночі температура сягатиме +7 – +12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних містах України

Київ +21...+23;

Ужгород +21...+23;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +22...+24;

Рівне +21...+23;

Житомир +21...+23;

Вінниця +20...+22;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +21...+23;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +21...+23;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +22...+23;

Харків +21...+23.



Прогноз погоди на 18 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, за прогнозами синоптиків, дощі триватимуть і в наступні дні. Щонайменше до понеділка, 21 квітня, опади прогнозують у різних областях України.