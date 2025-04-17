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24 Канал Новини України Тепло і сонячно, але місцями будуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 18 квітня
17 квітня, 15:54
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Тепло і сонячно, але місцями будуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 18 квітня

Анжеліка Байбак

У п'ятницю, 18 квітня, на більшості території України буде тепло, сухо та сонячно. Однак в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Потепління в Україні: коли й у яких областях пригріє до +25 градусів 

Прогноз погоди на 18 квітня

У п'ятницю, 18 квітня, в Україні зберігатиметься тепла і сонячна погода. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території України буде сухо і без опадів.

Загалом, у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла погоду. Навіть південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду, не відчуватиметься прохолодним. За прогнозами синоптиків, лише на узбережжі морів максимальна температура буде дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні.

Так, вдень пригріє до +24 градусів. Уночі температура сягатиме +7 – +12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних містах України

  • Київ +21...+23;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +20...+22;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +21...+23;
  • Херсон +20...+22;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +21...+23;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +22...+23;
  • Харків +21...+23.


Прогноз погоди на 18 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, за прогнозами синоптиків, дощі триватимуть і в наступні дні. Щонайменше до понеділка, 21 квітня, опади прогнозують у різних областях України.