Прогноз погоди на 18 липня: спека ще не відступить, однак стане свіжіше

17 липня 2021 , 15:40
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 18 липня, буде ще досі спекотною. У більшості регіонів позначка термометру перевалюватиме за +30. Щоправда, на Заході буде свіжіше. Крім того, у багатьох областях можливі грози.

Так, дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей.

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Хоча синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що істотних опадів у неділю не буде.

Спека ще триматиметься

Переважно температура повітря в Україні буде +30...+35. Однак прохолодніше буде у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – +29...+31. Оскільки далі буде трішки холодніше, Діденко радить насолодитися гарячим повітрям.

Стрибати "бомбочкою" у басейни, ставки та річки, ловити додаткові веснянки на носа, хизуватися білою візерунчастою парасолькою, мінімумом одежі та максимумом сонцезахисного крему,
– написала синоптикиня.

До речі, пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

У столиці спека досягне +32...+34 градусів. Найбільш ймовірно, що дощів у Києві в неділю не буде.

Зверніть увагу! З понеділка, 19 липня, в Україну прийде похолодання. Температура повітря у деяких регіонах опуститься навіть до +23 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 18 липня:

Ужгород – +30...+32

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +29...+31

Рівне – +30...+32

Житомир – +32...+34

Вінниця – +31..+33

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +29...+31

Суми – +30...+32

Полтава – +31...+33

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +34...+36

Харків – +32...+34

Київ – +32...+34


Погода в Україні 18 липня / Карта Укргідрометцентру 

Автор: Ольга Музика