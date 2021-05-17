Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз

Погода у вівторок, 18 травня, буде багата на опади та грози. Без дощу не обійдеться в жодній області України. Незважаючи на це, буде досить тепло.

Циклон накриє повністю усю Україну. Отож сонячного безхмарного неба українцям 18 травня побачити не вдасться.

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Незважаючи на негоду, буде досить тепло. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.

На Півдні, у Центрі та на Півночі повітря прогріється у межах +18...+22. Найбільш прохолодно – у західних регіонах. Тут температура коливатиметься у межах +14...+20.

, то жителям та гостям столиці теж слід буде готовими до грози протягом доби та до +18...+20.

В Україні – знову циклон. А, оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Тобто, 18 травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер. Дощі завтра в Україні – скрізь,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 18 травня

Ужгород – +14..+16

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +17...+19

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +18...+20



Прогноз погоди на 18 травня / Карта Укргідрометцентру