Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня

Погода в Україні у суботу, 18 вересня, буде дощовою та прохолодною. Синоптики прогнозують опади практично в усіх регіонах.

Водночас зазначають, що лише на Донеччині та Луганщині світитиме сонце.

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Погода в Україні 18 вересня

У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +14…+19 градусів. У східних областях сухо, а також тепліше – вдень +20...+22 градусів.

Північні регіони потраплять під опади. Позначки на термометрах там покажуть +14...+16 градусів. На Півдні теж дощі, водночас слід очікувати +20..+23 градусів.

У Києві 17 вересня також варто брати зі собою парасольку. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +14...+16

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +19...+21

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +20...+22

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +16...+18

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 17 вересня / Дані Укргідрометцентру